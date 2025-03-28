Edirne'de korkutan yangın! 2 müstakil ev küle döndü

Giriş Tarihi: 28.03.2025 02:15

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım 1. Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir müstakil eve daha sıçradı. Yangın dolayısıyla mahalleli büyük korku yaşayarak, sokağa döküldü.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.