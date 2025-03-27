Yaşam

Uludağ'da denetim sonrası mühürlenen otelde yangın! Acı haber geldi

Geçtiğimiz aylarda Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciasının ardından bir otel yangını haberi de Bursa’dan geldi. Uludağ’da yapılan denetimler sonrası mühürlenen otelde yangın çıktı. İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenilen 3 kişi hastanelere kaldırıldı. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uludağ'da denetim sonrası mühürlenen otelde yangın! Acı haber geldi

Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

ULUDAĞ'DA OTEL YANGINI!

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uludağ'daki otelde çıkan yangından görüntü (Ekran görüntüsü)Uludağ'daki otelde çıkan yangından görüntü (Ekran görüntüsü)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

DENETİM SONRASI MÜHÜRLENMİŞ!

Yangının başlamasının akabinde ekipler müdahale ettiler. GrandKartal yangınından eksikliklerin giderilmesi için mühürlenen oteller vardı. O otellerden biri olduğu bilgisine ulaştık. Kervansaray Oteli'nin eksikliklerini tamamlayana kadar çalışma izni iptal edildi. Bu aşama devam ederken yangının mutfak kısmında başladığı değerlendiriliyor. Diğer yandan da özellikle içeride kişilerin olup olmadığıyla alakalı sorular var içeride sadece otel personelinin olduğu belirtiliyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Tadilat çalışmasında olduğu bir otel olduğunu söyleyebiliriz.

Uludağ'daki otelde çıkan yangından görüntü (AA)Uludağ'daki otelde çıkan yangından görüntü (AA)

VALİ AYYILDIZ'DAN AÇIKLAMA!

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

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