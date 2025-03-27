Uludağ'da denetim sonrası mühürlenen otelde yangın! Acı haber geldi

DENETİM SONRASI MÜHÜRLENMİŞ!

Yangının başlamasının akabinde ekipler müdahale ettiler. GrandKartal yangınından eksikliklerin giderilmesi için mühürlenen oteller vardı. O otellerden biri olduğu bilgisine ulaştık. Kervansaray Oteli'nin eksikliklerini tamamlayana kadar çalışma izni iptal edildi. Bu aşama devam ederken yangının mutfak kısmında başladığı değerlendiriliyor. Diğer yandan da özellikle içeride kişilerin olup olmadığıyla alakalı sorular var içeride sadece otel personelinin olduğu belirtiliyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Tadilat çalışmasında olduğu bir otel olduğunu söyleyebiliriz.