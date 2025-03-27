Uludağ'da denetim sonrası mühürlenen otelde yangın! Acı haber geldi
Geçtiğimiz aylarda Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciasının ardından bir otel yangını haberi de Bursa’dan geldi. Uludağ’da yapılan denetimler sonrası mühürlenen otelde yangın çıktı. İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenilen 3 kişi hastanelere kaldırıldı. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.
Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki yangın kontrol altına alındı.
Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.
Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.