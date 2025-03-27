27 Mart 2025 hava durumu raporu: Yurt genelinde toz taşınımı ve çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftanın son iş gününde hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Türkiye 27 Mart Perşmbe günü toz aşımını, çığ tehlikesi, sağanak yağış ve yer yer sis etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Peki yurt genelinde hava bugün nasıl olacak? MGM'den ne gibi uyarılar var? İşte detaylar...
SAĞANAK YAĞIŞ VE TOZ AŞIMINI GÖRÜLECEK
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Tekirdağ, Çanakkale, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Elazığ, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin ve Giresun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve batı kesimlerde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
MASKE TAKIN UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hafta boyunca Mali'den yoğun çöl tozu geleceği uyarısının ardından Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Çöl tozları önemli,. Dünyadaki çöllerin çoğundan konvektif hareketlerle atmosferin üst seviyelerine kadar hızla taşınıyor. Batılı rüzgarlarla birlikte diğer ülkeler üzerine hızlı bir şekilde toz transferi yapılıyor. Olumsuz etkileri olduğu kadar olumlu etkileri de var. Dünyada Afrika ve Ortadoğu'daki çöllerden taşınan toz miktarı 2 milyar ton civarında. Bu taşınımıyla dış mekanlarda yılda 4 milyon ölüm gerçekleşebiliyor. 3 milyon da iç mekanlarda mekanlarda hava kirliliğinden dolayı oluşabiliyor." dedi.
'KRONİK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİYOR'
Özdemir, "Bu hafta Türkiye'de Pazartesi gününden itibaren Salı Çarşamba Perşembe toz taşınımı sözkonusu. Giderek artan bir toz taşınımı sözkonusu. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta fayda var veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var. Yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi de düşmeye başladı bu hafta. Bundan dolayı da gittikçe hava kalitesi düşecek gibi gözüküyor. Batı bölgelerimizden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesiyle tüm yurdu etkileyecek. Cuma gününden itibaren yağışların başlamasıyla çöl tozları su damlacıklarına tutunarak yere indiğinde ise bu kez araçlar üzerinde de çamur şeklinde kendini gösterecek. OIumlu etkileri de tarımsla alanlarda kurak topraklara yağdığında mineral bakımından bu tozlar zengin olduğu için toprağa faydası olacaktır deniz canlılarına faydası olacaktır. Alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor; nefes darlığı çekilen kronik hastalıkları da tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesinde fayda var. " diye konuştu.
RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA
Özdemir, "Lodos alıyoruz. Lodosun etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece artıyor. Cuma gününe kadar bu şekilde. Sıcaklıklar 20-22 derece hatta 25 derecelere kadar çıkacak. Cuma gününden itibaren Batı bölgelerinde Akdeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle sıcaklıklarda 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacak. 20 derecelerin altına inecek ve bununla birlikte yağış görülebilir. Cumartesi gününden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Haftasonu ise yağışlar neredeyse tüm ülkeye yayılacak. Bayramda yağışlar aralıklı olacak. Sıcaklıklar bu haftaya göre düşük seyredecek. Bayram döneminde batı bölgelerinde hava soğuyacak, ılık bir hava sözkonusu olacak. Hava sıcaklığı düşmeye başlayacak." diye konuştu.
SİS VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIK KAÇ DERECEYE ULAŞACAK?
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK
Meteorolojiden yapılan tahmin raporuna göre rüzgarın güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ DEVREYE GİRECEK
MGM tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre 28-29-30 ve 31 Mart tarihlerinde yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 28 Mart günü Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'da ise hafif ve yer yer yağışlar görülecek. İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri'nde ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.
29-30 ve 31 Mart tarihlerinde ise yurt genelinde büyük çoğunluğunda gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Yağışların gün gün etkisini artırması tahmin ediliyor.
MARMARA'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE'DE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ'DE YER YER PUS VE SİS ETKİLİ GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU'DA HAVA ÇOK BULUTLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ'DE PUS VE SİS GÖRÜLECEK
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU ARALIKLI VE KARLA KARIŞIKL YAĞMUR GÖRÜLECEK
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu