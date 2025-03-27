27 Mart 2025 hava durumu raporu: Yurt genelinde toz taşınımı ve çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Ekran Görüntüsü)

SAĞANAK YAĞIŞ DEVREYE GİRECEK

MGM tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre 28-29-30 ve 31 Mart tarihlerinde yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 28 Mart günü Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'da ise hafif ve yer yer yağışlar görülecek. İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri'nde ise güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

29-30 ve 31 Mart tarihlerinde ise yurt genelinde büyük çoğunluğunda gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Yağışların gün gün etkisini artırması tahmin ediliyor.