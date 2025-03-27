Tekirdağ'da kaçırılan kadın bulunarak ailesine teslim edildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 22 Mart’ta zorla araca bindirilerek kaçırılan 22 yaşındaki S.T., jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Çerkezköy Kaymakamlığı olayla ilgili 5 şüphelinin yakalandığını bunlardan 3'ünün tutuklandığını ve 2'sinin işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zorla araca bindirilip kaçırılan kadının bulunarak ailesine teslim edildiği bildirildi.
TAMAMI YAKALANDI
Çerkezköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 22 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili zanlıların tamamının yakalandığı belirtildi.
Kaçırılan kadının bulunarak ailesine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "Yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 2'sinin işlemleri devam etmektedir." denildi.
NE OLMUŞTU?
Atatürk Mahallesi'nde yürüyen S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmiş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kadının, şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B. ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirlemişti.