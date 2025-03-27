Yaşam

Balıkesir'de hızlı otomobil kamyonetin altına girdi

Balıkesir'de dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre yolunda hızla seyreden otomobilin, karşı şeride girerek park halindeki kamyonete çarpması saniye saniye kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Balıkesir'de hızlı otomobil kamyonetin altına girdi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 10 SC 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına girdi. Kaza anı saniye saniye güvelik kameralarınca kaydedildi.

HIZLI OTOMOBİL KAMYONETİN ALTINA GİRDİ

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan J.F., F.G. ve Ş.G.'yi otomobilden çıkartarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İlginç trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Sürücü J.F.'nin kaza anını hatırlamadığını ifade ettiği öğrenildi.