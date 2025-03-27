Yaşam

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Dış cephe alevler içinde

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. 5 katlı iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Dış cephe alevler içinde

Başakşehir'de, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde motor üreten 5 katlı iş yerinde atık malzemenin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin dış cephesine de sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, gelen itfaiye görevlilerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olayda, iş yerinde hasar oluştu.

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