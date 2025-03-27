Şişli'de izinsiz gösterilere izin verilmedi! Toplanan grup dağıldı

Şişli'de bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için toplandı. Gubun Maçka Parkı'na yürümesine polis ekiplerince izin verilmedi. Bunun üzerine grup dağıldı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 20:47

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto amacıyla bir grup, Şişli'deki alışveriş merkezinin önünde toplandı.

Emniyet tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, Maçka Parkı'na yürümek isteyen gruba izin verilmedi.

Güvenlik güçleri, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericiler bölgeden ayrılmamakta ısrar edince emniyet güçleri harekete geçti.

Bunun üzerine grup dağıldı.

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