Sıfır atık için küresel adım: Emine Erdoğan’dan video paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta BM'nin "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla gerçekleştireceği "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"ne ilişkin bir video paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 18:10

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Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Yeterince Var!" sloganıyla hazırlanan sergiyi ziyaretinden kesitler yer aldı.

"DÜNYANIN DENGESİNİ YENİDEN KURMAK, BİZİM ELİMİZDE"

Paylaşımında, "#UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, "Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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