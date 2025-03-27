Yaşam

Gönül Sofraları'nda büyük buluşma! AK Parti 1 günde 12 bin vatandaşın sofrasına konuk oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu 39 ilçede paylaşarak büyük bir buluşmaya imza attı. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllülerden oluşan heyet, "İstanbul'da Bereket" sloganıyla bir günde 12 bin haneye misafir olarak vatandaşların iftar sofralarına misafir oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gönül Sofraları'nda büyük buluşma! AK Parti 1 günde 12 bin vatandaşın sofrasına konuk oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği organizasyon kapsamında Ramazan ayında "İstanbul'da Bereket" sloganıyla Gönül Sofrası etkinliği gerçekleştirildi.

Fotoğraf: ahaber.com.trFotoğraf: ahaber.com.tr

AK Parti teşkilatları İstanbul'un 39 ilçesinde 12 bin haneye misafir olarak vatandaşların iftar sofralarına konuk oldu.

Fotoğraf: ahaber.com.trFotoğraf: ahaber.com.tr

İstanbul'un dört bir yanında gerçekleşen bu ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi.

Fotoğraf: ahaber.com.trFotoğraf: ahaber.com.tr

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla buluşan AK Parti teşkilatı, sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir düzenlenen organizasyon için tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. (AA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir düzenlenen organizasyon için tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. (AA)

ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinlikle açıklamalarda bulundu. Özdemir, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi: "İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca sahada yer alarak İftara 5 Kala, sahur ve iftar programlarıyla gönül sofralarını büyüttü.

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