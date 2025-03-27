Gönül Sofraları'nda büyük buluşma! AK Parti 1 günde 12 bin vatandaşın sofrasına konuk oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu 39 ilçede paylaşarak büyük bir buluşmaya imza attı. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllülerden oluşan heyet, "İstanbul'da Bereket" sloganıyla bir günde 12 bin haneye misafir olarak vatandaşların iftar sofralarına misafir oldu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği organizasyon kapsamında Ramazan ayında "İstanbul'da Bereket" sloganıyla Gönül Sofrası etkinliği gerçekleştirildi.
AK Parti teşkilatları İstanbul'un 39 ilçesinde 12 bin haneye misafir olarak vatandaşların iftar sofralarına konuk oldu.
İstanbul'un dört bir yanında gerçekleşen bu ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi.