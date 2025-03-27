Gönül Sofraları'nda büyük buluşma! AK Parti 1 günde 12 bin vatandaşın sofrasına konuk oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir düzenlenen organizasyon için tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. (AA)

ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinlikle açıklamalarda bulundu. Özdemir, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi: "İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca sahada yer alarak İftara 5 Kala, sahur ve iftar programlarıyla gönül sofralarını büyüttü.