Safranbolu'da lokum üreticileri bayram öncesi mesai yapıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da lokum üreticileri Ramazan Bayramı öncesi mesai yapıyor. Coğrafi tescilli olan Safranbolu lokumu, bayramda yine vatandaşların ağzını tatlandıracak.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:28

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 20 çeşitte müşterilere sunuluyor.

Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

"SAFRANBOLU LOKUMUNUN İÇİNDE KATKI MADDESİ BULUNMUYOR"

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, AA muhabirine, bayram için hazırlıkları tamamladıklarını ve misafirleri beklediklerini söyledi.

Sezonun Ramazan Bayramı ile başlayacağını ve yoğun dönem geçireceklerini belirten Sezer, "Safranbolu lokumu yapısı gereği boğazı yakmayan daha yumuşak yapıya sahip. O yüzden diğer lokumlardan ayrılıyor. Safranbolu lokumunun içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Coğrafi işareti gereği bazı kriterlerimiz var." diye konuştu.

Sezer, yaklaşık 20 çeşit lokum üretimi yaptıklarını aktararak, "Bunların içinde safranlı, çifte kavrulmuş ve klasik fındıklı lokumumuz en popüler olanlar. Hazırlığımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz. Çikolata ve bayram şekerinin yerini lokum alıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz. İnsanlarımız artık evlerinde misafirlerine lokum ikram etmeyi tercih ediyor. Bu da bizim için sevindirici gelişme oluyor. Safranbolu'da bu dönemde 250-300 ton lokumun satılacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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