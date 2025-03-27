Şaftı kayan TIR trafiği birbirine kattı: Yakıt sızıntısı sonrası uzun kuyruk oluştu

Malatya-Elazığ kara yolunda saman yüklü bir tırın şaftı kırılınca sürücü aracı kenara çekti. Bu sırada yakıt yola sızarken ihbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Metrelerce araç kuyruğu oluşan yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:25

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Malatya'da, seyir halindeyken şaftı kırılan saman yüklü tır trafiği kilitledi.

Olay, sabah Malatya-Elazığ kara yolu Sancaktar Mezarlığı mevkisindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 72 DL 195 plakalı tırın şaftı kırıldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekerken litrelerce yakıt yola aktı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken araçtaki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede trafik kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışması ise sürüyor.

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