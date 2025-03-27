Yaşam

Kadir Gecesi'nde Yuşa Tepesi ziyaretçi akınıyla doldu taştı

Kadir Gecesi'ni dualarla geçirmek isteyen birçok vatandaş Yuşa Tepesi'ne akın etti. Gece geç saatlere kadar süren ziyaretlerde uzun kuyruklar oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kadir Gecesi'nde Yuşa Tepesi ziyaretçi akınıyla doldu taştı

Kadir Gecesi'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler.

Kadir Gecesi'ni Yuşa Tepesi'nde idrak etmek isteyen vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar ziyaretlerini sürdürdü. (İHA) Kadir Gecesi'ni Yuşa Tepesi'nde idrak etmek isteyen vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar ziyaretlerini sürdürdü. (İHA)

GEÇ SAATLERE KADAR ZİYARETLER DEVAM ETTİ

Gece saati olmasına rağmen Yuşa Tepesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok insan Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret edip dualar etti. Ziyaretçi akını gece geç saatlere kadar sürdü.

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