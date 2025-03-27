Kadir Gecesi'nde Yuşa Tepesi ziyaretçi akınıyla doldu taştı

Giriş Tarihi: 27.03.2025 02:39

Kadir Gecesi 'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul 'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler.

Kadir Gecesi'ni Yuşa Tepesi'nde idrak etmek isteyen vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar ziyaretlerini sürdürdü. (İHA)

GEÇ SAATLERE KADAR ZİYARETLER DEVAM ETTİ

Gece saati olmasına rağmen Yuşa Tepesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok insan Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret edip dualar etti. Ziyaretçi akını gece geç saatlere kadar sürdü.