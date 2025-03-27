Kadir Gecesi'nde Yuşa Tepesi ziyaretçi akınıyla doldu taştı
Kadir Gecesi'ni dualarla geçirmek isteyen birçok vatandaş Yuşa Tepesi'ne akın etti. Gece geç saatlere kadar süren ziyaretlerde uzun kuyruklar oluştu.
Kadir Gecesi'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler.
GEÇ SAATLERE KADAR ZİYARETLER DEVAM ETTİ
Gece saati olmasına rağmen Yuşa Tepesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok insan Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret edip dualar etti. Ziyaretçi akını gece geç saatlere kadar sürdü.