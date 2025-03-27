Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdırdı: 3 ölü 2 yaralı!

İstanbul Avcılar'da eski eşini ve kayın validesini silahla öldürdükten sonra intihar eden zanlı H.D.'nin 2 kişiyi daha yaraladığı ortaya çıktı. Saldırganın eski eşinin evine neden gittiği henüz bilinmezken olaya ilişkin polis incelemesi tamamlandı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 01:34

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'taki bir daireye giden H.D., yanında getirdiği silahla bir süre önce boşandığı eski D.B., kayınvalidesi N.D.'yi açtığı ateş sonucu öldürürken, baldız S.B. ile elki eşinin anneannesini de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Saldırıda eski eş ile kayınvalide hayatını kaybederken, baldız ile anneanne yaralandı.

H.D, polis ekiplerinin ikna girişimlerine rağmen aynı silahla intihar etti.

3 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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