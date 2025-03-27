Malatya'da pompalı tüfek dehşeti: 17 yaşındaki genç yaralandı

Giriş Tarihi: 27.03.2025 02:51

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde 00.30 sıralarında husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Venk yolu üzerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Ekipler olayda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (İHA)

KOL VE BACAĞINDAN KURŞUNLANDI

Olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kol ve bacağına kurşun isabet alan 17 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan ekipler olayda kullanılan suç aleti ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.