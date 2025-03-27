Malatya'da pompalı tüfek dehşeti: 17 yaşındaki genç yaralandı
Malatya'da husumeti bulunan 2 grup arasında yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Çıkan kavgada 17 yaşındaki genç kol ve bacağından yaralandı. Polis ekipleri tarafından pompalı tüfek ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde 00.30 sıralarında husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Venk yolu üzerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
KOL VE BACAĞINDAN KURŞUNLANDI
Olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kol ve bacağına kurşun isabet alan 17 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan ekipler olayda kullanılan suç aleti ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.