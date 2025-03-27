Yaşam

Malatya'da pompalı tüfek dehşeti: 17 yaşındaki genç yaralandı

Malatya'da husumeti bulunan 2 grup arasında yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Çıkan kavgada 17 yaşındaki genç kol ve bacağından yaralandı. Polis ekipleri tarafından pompalı tüfek ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Malatya'da pompalı tüfek dehşeti: 17 yaşındaki genç yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde 00.30 sıralarında husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Venk yolu üzerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Ekipler olayda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (İHA) Ekipler olayda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (İHA)

KOL VE BACAĞINDAN KURŞUNLANDI

Olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kol ve bacağına kurşun isabet alan 17 yaşındaki Y.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan ekipler olayda kullanılan suç aleti ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.

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