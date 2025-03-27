Beyza Gürkan'dan AK Partililer için skandal ölüm çağrısı! "Silahlar benden" | Fuhuş uyuşturucu 30 ayrı suç kaydı...

Giriş Tarihi: 27.03.2025 17:40

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden" şeklinde skandal çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

(Foto: ahaber.com.tr)

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.