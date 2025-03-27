Beyza Gürkan'dan AK Partililer için skandal ölüm çağrısı! "Silahlar benden" | Fuhuş uyuşturucu 30 ayrı suç kaydı...
Fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 30 ayrı suç kaydı bulunan ve AK Partililer için ölüm çağrısında bulunan kadının Beyza Gürkan olduğu ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Gürkan, sosyal medya hesabı üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden" şeklinde skandal ifadelere yer vermiş daha önce de Peygamber Efendimize hakarette bulunarak dini değerleri ayaklar altına almıştı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden" şeklinde skandal çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.
Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.
Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı.
Hakkında işlem yapılan Gürkan 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girmişti.
Gürkan'ın fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunuyor. Gürkan, Ümit Özdağ'a destek veren paylaşımlarıyla da gündem olmuştu.