Komşu dehşeti: 2 kişiyi öldüren anne ve oğula 85 yıl hapis
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında komşuluk ilişkilerinden kaynaklı husumet bulunan anne oğul dehşet saçtı. Aynı binada alt-üst katlarda oturan 2 aile arasında yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Anne Tülay Y. ile oğlu Hakan Y. Avcı ailesinin tüm üyelerini bıçakladı. Yaşanan olayda baba Ahmet Avcı ile kızı Ebru Avcı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken Mustafa ve Fatma Avcı ise yaralandı. Olaya ilişkin görülen davada ise anne Tülay Y.'ye 38 yıl 9 ay, oğul Hakan Y.'ye ise 46 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Osman Yılmaz Mahallesi'nde 644. sokakta 15 Ağustos 2021 yılında meydana gelen olayda Hakan ve annesi Tülay Y., aynı binada altlı üstü oturan Avcı ailesi arasında komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan tartışma yaşandı. Olay günü de Ahmet Avcı, abisi Mustafa, eşi Fatma, kızları Ebru Avcı ile komşuları Tülay Y. ve oğlu Hakan Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Avcı ailesinin tüm üyeleri anne ve oğul tarafından bıçaklandı. Baba Ahmet ve kızı Tülay Avcı hayatını kaybederken, yaralanan anne ve oğlu da tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EBRU AVCI 12 AHMET AVCI İSE 5 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede maktul Ebru Avcı'nın 12, Ahmet Avcı'nın 5 yerinden bıçaklandığı, Fatma ve Mustafa Avcı'nın göğsünde ve vücudunun değişik yerlerinde birden fazla kez yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtildi.
HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRME
Davanın 13'nci celsesi Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tülay Y. ile oğlu Hakan Y., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Hakan Y., tahrik altında suçu işlediğini, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Tülay Y'de tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Hakan Y'ye baba ve kızına yönelik haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan toplam 30 yıl, Fatma, Mustafa Avcı ve Kürşat Barış Ayar'a yönelik haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise toplam 16 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
ANNE TÜLAY Y'YE 38 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Tülay Y., 2 kişiyi 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Fatma, Mustafa Avcı ve Kürşat Barış Ayar'a yönelik 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ
Fatma Avcı'nın; Hakan Y. ve Tülay Y'ye yönelik basit yaralama suçundan toplam 1 yıl 10 ay 14 gün, Mustafa Avcı'nın Hakan Y'ye yönelik "Kasten basit yaralama" suçunda 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi.
Duruşma sonrasında açıklama yapan maktul ailenin avukatı, "Bizim kanaatimiz bu cezaların fiille orantılı olmadığı ve eksik olduğu. Özelikle maktulleri yönelik eylemlerde uygulanan haksız tahrikin doğru olmadığını düşünüyoruz. Öldürmeye teşebbüs yönünde de indirimlerin fazla olduğunu düşünüyoruz. İstinaf yoluna gideceğiz" dedi.