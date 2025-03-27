Komşu dehşeti: 2 kişiyi öldüren anne ve oğula 85 yıl hapis

Giriş Tarihi: 27.03.2025 00:54

Osman Yılmaz Mahallesi'nde 644. sokakta 15 Ağustos 2021 yılında meydana gelen olayda Hakan ve annesi Tülay Y., aynı binada altlı üstü oturan Avcı ailesi arasında komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan tartışma yaşandı. Olay günü de Ahmet Avcı, abisi Mustafa, eşi Fatma, kızları Ebru Avcı ile komşuları Tülay Y. ve oğlu Hakan Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Avcı ailesinin tüm üyeleri anne ve oğul tarafından bıçaklandı. Baba Ahmet ve kızı Tülay Avcı hayatını kaybederken, yaralanan anne ve oğlu da tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EBRU AVCI 12 AHMET AVCI İSE 5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede maktul Ebru Avcı'nın 12, Ahmet Avcı'nın 5 yerinden bıçaklandığı, Fatma ve Mustafa Avcı'nın göğsünde ve vücudunun değişik yerlerinde birden fazla kez yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtildi.