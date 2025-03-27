Sabiha Gökçen Havalimanı bayram yoğunluğuna hazır! Trafik sayısında 8’lik artış bekleniyor

Giriş Tarihi: 27.03.2025 17:17

28 Mart - 6 Nisan aralığında tahmini olarak 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu beklenirken yolcu sayısında ise 550 bin iç hat ve 690 bin dış hat olarak öngörülüyor.

Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatilinin denk gelmesi nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 'nda 30 Mart itibariyle yaz sezonu tarifesi başlıyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle havalimanında uçuş ve yolcu sayılarında artış bekleniyor.

(Foto: DHA)

Yoğunluk nedeniyle havalimanı yönetimi yolcuların rahat ve sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştirmesi için bir dizi hazırlık ve önlem hayata geçirdikleri açıkladı. Operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla birlikte yoğun dönemde daha fazla sayıda personel görevlendirilirken terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla yolcu sirkülasyonunun rahatlatılması planlanıyor. Bayram tatilince yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz ve sınırsız internet hizmetinden yararlanacak.

Dış hat pasaport kontrol noktalarında, güvenlik geçişlerinde, pasaport kontrol noktaları ve e-pasaport banko alanlarında 2023'te başlatılan kapasite artırma çalışmaları yeni projelerle 2025 yılında da son hızla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında uluslararası seyahat eden misafirlerin konforunu artırmak ve yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla gelen ve giden pasaport kontrol noktaları sayısı artırılarak en son yapılan 18 adet ilaveyle birlikte terminal genelindeki e-pasaport banko sayısı 34'e ulaştı.