Samsun'da kaçak tütün operasyonu! Tam 650 kilogram...

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Kamyonet kasasında 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:39

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Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan bir kamyoneti İlkadım ilçesinde durdurdu. Kamyonet kasasındaki aramada, 650 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.