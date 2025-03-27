Yaşam

370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı: 2 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı: 2 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

370 BİN LİTRE SOLVENT KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT YAKALANDI

Bu çerçevede Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde iş yerine ve bir tıra yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken 2 şüpheli gözaltına alındı.