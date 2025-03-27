Sakarya'da kaçak akaryakıt operasyonu! 370 bin litre ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde ve tırda yapılan aramada 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:10

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde ve tırda yapılan aramada, 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.