Usulsüz reçete yazan tıbbi sekreterlere operasyon

Konya'nın Seydişehir İlçe Devlet Hastanesi'nde kırmızı/yeşil reçeteli ilaçların usulsüz şekilde yazıldığını tespit edildi. Savcılık tarafından olaya ilişkin yapılan incelemelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:17

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Seydişehir Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde tıbbi sekreter olarak görev yapan M.B.'nin kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları doktorun bilgisi olmadan yazdığı belirlendi. Olayın ardından Seydişehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan inceleme neticesinde olay Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası tıbbi sekreterler M.B ve hastanede mesai arkadaşı S.G. tıbbı sekreterlerle ilişkili olduğu değerlendirilen H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

USULSÜZ 100 REÇETE YAZILMIŞ!

Ekiplerin yaptığı araştırmada tıbbi sekreterler tarafından yaklaşık 100 adet kırmızı/yeşil reçeteli ilaç yazıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B.'nin kendini görüntüleyen gazetecileri, "Çıkınca görüşeceğiz" diye tehdit etmesi dikkat çekti.

ŞÜPHELİLERE HAPİS CEZASI

Şüpheliler M.B., S.G. ve H.E. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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