Firari FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖcü eski teğmen R.E. yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:08

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Hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay aranması bulunan firari FETÖ'cü eski teğmen R.E. için Kayseri'de operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen eski teğmen R.E'nin (38) saklandığı adresi belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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