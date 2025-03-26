Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenlerden yoğun ilgi! Kars'ta ziyarete açıldı

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:19

Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için Kazım Karabekir Camii'ne görmeye geldi. (AA)

FANUSA DOKUNARAK DUALAR EDİLDİ

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Kağızman ilçesinde de vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti. İlçedeki camilerde teravih namazı sonrası Filistin için dua edildi.