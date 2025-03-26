Yaşam

Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenlerden yoğun ilgi! Kars'ta ziyarete açıldı

11 aydan Sultanı Ramazan ayının incisi Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın etti. Vatandaşlar ilçedeki Kazım Karabekir Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif'i, cami imamının fanusa yerleştirmesinin ardından ziyarete açıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenlerden yoğun ilgi! Kars'ta ziyarete açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki Kazım Karabekir Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi. Caminin imamı Sakal-ı Şerif'i cam fanusa yerleştirdikten sonra ziyaret başladı.

Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için Kazım Karabekir Camii'ne görmeye geldi. (AA) Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için Kazım Karabekir Camii'ne görmeye geldi. (AA)

FANUSA DOKUNARAK DUALAR EDİLDİ

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Kağızman ilçesinde de vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti. İlçedeki camilerde teravih namazı sonrası Filistin için dua edildi.

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