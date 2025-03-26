Yaşam

Kayseri'de 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. ekiplerin düzenlediği operasyonla cezaevine gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Kayseri'de 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'yü (30) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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