Refüje çarpan otomobil takla attı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 26.03.2025 05:12

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tahkikat başlatırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.