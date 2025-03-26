Refüje çarpan otomobil takla attı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Kavşağı'nda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Araç refüjün ardından aydınlatma direğine çarpmasıyla takla atarken sürücü İ.F.T. ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılken sağlık durumlarında hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi. İ.F.T. idaresindeki 16 JLS 90 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tahkikat başlatırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.