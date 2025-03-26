Hafif ticari araç ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.03.2025 05:28

Kaza, saat 17.34'te İzmir- Ankara karayolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Özgüven (71) yönetimindeki 32 AE 428 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan İzmir- Ankara karayoluna çıkan Sezai Gök (46) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Motosikleti önüne alıp sürükleyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde olan 45 J 6394 plakalı servis aracına da arkadan çarparak durabildi. Motosiklet, hafif ticari araç ile servis aracının arasında sıkıştı.