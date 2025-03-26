Elazığ'da otobüs durağına silahlı saldırı: 1 ölü

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde bir minibüs durağına silahlı saldırı gerçekleşti. Açılan yaylım ateşinde yaralanan bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:23

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Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişi veya kişiler minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz'a silahla ateş etti. Olayda Yılmaz ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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