Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti
Mübarek Ramazan Ayınının sonunda doğru vatandaşlar namazlarını icra ederken bugün de Kadir Gecesi münasebetiyle Sarıkamış'ta vatandaşlar camilere akın etti.
Sarıkamış'ta vatandalar, aileleriyle birlikte camilere gelerek, namazlarını eda etti ve dualarını yaptı. Okunan Kadir Suresi ile duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar sağlık, huzur ve barış içinde bir yıl diledi. Cami çıkışlarında ise vatandaşlar, birbirlerine hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu.