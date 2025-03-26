Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti

Mübarek Ramazan Ayınının sonunda doğru vatandaşlar namazlarını icra ederken bugün de Kadir Gecesi münasebetiyle Sarıkamış'ta vatandaşlar camilere akın etti.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:52

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Sarıkamış'ta vatandalar, aileleriyle birlikte camilere gelerek, namazlarını eda etti ve dualarını yaptı. Okunan Kadir Suresi ile duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar sağlık, huzur ve barış içinde bir yıl diledi. Cami çıkışlarında ise vatandaşlar, birbirlerine hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu.

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