Drift attığı anları paylaştı: Cezadan kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletiyle drift atan ehliyetsiz sürücü o anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine ekipler harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüpheli yakalanırken 66 bin 62 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:55

Paylaş



ABONE OL

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından inceleme başlattı.

Harekete geçen ekipler, O.A. isimli sürücünün 55 JM 834 plakalı motosikletle drift yaptığını tespit etti.

Sürücü O.A'ya drift yapmak, kask takmamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 66 bin 62 lira para cezası uygulandı.

Motosiklet sahibine de ehliyetsiz araç kullandırtmaktan 18 bin 677 lira para cezası verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN