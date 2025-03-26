Elazığ'da hafif ticari otomobil kazası: 5 yaralı

Elazığ Malatya yolu üzerinde bulunan Gözeli mevkiinde seyir halinde ilerleyen bir hafif ticari araç kaza yaptı. Araç takla atarken kazada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:50

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Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu Gözeli mevkisinde meydana geldi. Yusuf Aydın yönetimindeki 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araçtaki 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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