Yaşam

Kaçak alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon!

Malatya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlarda 200 kilogram tütün, 148 adet kullanılmış makaron bandrolü ve 700 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan baskınlarda ise 2 zanlı kıskıvrak yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kaçak alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon!

Malatya'da, jandarma tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 200 kilogram tütün, 148 adet kullanılmış makaron bandrolü ve 700 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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