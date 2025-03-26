Kaçak alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon!

Malatya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlarda 200 kilogram tütün, 148 adet kullanılmış makaron bandrolü ve 700 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan baskınlarda ise 2 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:29

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Malatya'da, jandarma tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 200 kilogram tütün, 148 adet kullanılmış makaron bandrolü ve 700 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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