Elazığ'da minibüs durağına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da bir araç minibüs durağına yanaşarak silahla ateş açtı. Yaşanan saldırıda hedef alınan Hayrettin Yılmaz ile durakta bulunan Y.U. isimli kadın mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı olan Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:38

Paylaş



ABONE OL

Olay, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişi veya kişiler minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz'a silahla ateş etti. Olayda Yılmaz ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN