Teknik direktör Ersin Aka'nın ölümünde yeni gelişme: Eski başkan Saltık tutuklandı

Giriş Tarihi: 26.03.2025 22:47

Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka , 22 Kasım 'da Kırklareli 'de bir caddede yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Aka aldığı çok sayıda kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ersin Aka, yürüyerek ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. (DHA)

ARKADAN GELEREK ATEŞ ETMİŞTİ

Yaşanan cinayette şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Aka, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.