Şişli'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Şişli'de silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 00:00

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Alınan bilgiye göre, 24 Mart Pazartesi akşamı Merkez Mahallesi'ndeki restoranda oturan E.A'ya motosikletli saldırgan tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda E.A ile B.T vurularak, H.M ise cam kırıklarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Restoran ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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