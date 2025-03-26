Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Acil servis boşaltılıyor

Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:38

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve polikliniklerde bulunan hastalar sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi.



HASTALAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Bölümünde 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Acil Servis birinci katında bulunan depoda yoğun dumanı fark eden personelin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.