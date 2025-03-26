Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Acil servis boşaltılıyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın ardından acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve polikliniklerde bulunan hastalar sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi.
HASTALAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Bölümünde 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Acil Servis birinci katında bulunan depoda yoğun dumanı fark eden personelin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle Acil Servis ve B Blok'ta bulunan hastalar görevli personel ve vatandaşların yardımıyla sedye, tekerlekli sandalye ve çarşaflarla tahliye edildi. Yangın ve katları kaplayan yoğun duman nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken duman tahliyesinin devam ettiği bildirildi.