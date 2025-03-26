Yaşam

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Acil servis boşaltılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın ardından acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Acil servis boşaltılıyor

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve polikliniklerde bulunan hastalar sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi.

HASTALAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Bölümünde 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Acil Servis birinci katında bulunan depoda yoğun dumanı fark eden personelin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. (İHA)Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. (İHA)

Yoğun duman nedeniyle Acil Servis ve B Blok'ta bulunan hastalar görevli personel ve vatandaşların yardımıyla sedye, tekerlekli sandalye ve çarşaflarla tahliye edildi. Yangın ve katları kaplayan yoğun duman nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken duman tahliyesinin devam ettiği bildirildi.

Hastaneden tahliye edilen bazı hastalar ambulanslarla diğer hastanelere gönderildi. (İHA)Hastaneden tahliye edilen bazı hastalar ambulanslarla diğer hastanelere gönderildi. (İHA)

Dumanın tahliye edilmesi amacıyla yangının başlangıç noktasına yakın kısımdaki duvar ve penceredeler iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Yangın nedeniyle tahliye edilen hastalardan bazıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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