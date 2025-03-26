Aydın'da akaryakıt istasyonuna zarar veren sürücü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kavganın ardından midibüsüyle akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak zarar veren sürücü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:53

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Alınan bilgiye göre, midibüsle Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'taki akaryakıt istasyonuna gelen K.L. (32), burada henüz belirlenemeyen nedenle çalışanlarla tartışmaya başladı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine midibüse binen K.L, araçla akaryakıt pompasına çarparak zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu belirtilen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.