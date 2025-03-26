Adana'da gencin otoparkta öldürülmesiyle ilgili yargılama sürdü!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 26 yaşındaki gencin otoparkta darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 11:07

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Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu D.A. ve Y.Ö. ile başka suçtan tutuklu D.S. ile tanık M.B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan tanık M.B, yargılamaya konu olaya ilişkin bir bilgisinin olmadığını, olay günü sanıklarla buluşmadığını öne sürdü.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Selam Şenci'nin otoparkta darbedilmesi ve bıçaklanarak öldürülmesiyle bir ilgim yoktur. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklama şartlarında bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından sanıkların mevcut hallerinin devamına, bu celseye gelmeyen tanıklar N.A. ve H.K'nin gelecek duruşmaya zorla getirilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, Selam Şenci'nin darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 5 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. 5 şüphelinin, 25 Şubat 2024'te babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi bu cinayete engel olmadığı suçlamasıyla darbedip bıçakladıkları belirtilmişti. Tutuklanan 2 çocuk şüpheli D.K. (16) ve U.H.Ü. (17) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan dava Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.