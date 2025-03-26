Trafikte tartıştığı motorcuya silah çekti! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 26.03.2025 11:08

İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartışan bir kişi motosiklet sürücüsüne silah çekerek tehdit etti. O anları bir başka sürücü cep telefonu kamerası ile kaydetti. Olay dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden bir sürücü, aynı istikamette ilerleyen bir başka motosiklet sürücüsü ise yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.