Trafikte tartıştığı motorcuya silah çekti! O anlar kamerada
Bayrampaşa'da yol verme nedeniyle bir motosiklet sürücüsüyle tartışan şahıs silah çekti. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedilirken, tepki gören sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.
İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartışan bir kişi motosiklet sürücüsüne silah çekerek tehdit etti. O anları bir başka sürücü cep telefonu kamerası ile kaydetti. Olay dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden bir sürücü, aynı istikamette ilerleyen bir başka motosiklet sürücüsü ise yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.
SİLAHI ELİNE ALDI TEHDİT ETTİ
Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu.