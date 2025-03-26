Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 10:52

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Serik Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ve 55 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ruhsatsız silahları bulunduran 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.