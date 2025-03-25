Narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi

Giriş Tarihi: 25.03.2025 22:13

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; Gevaş ilçesi Van-Bitlis yolu uygulama noktasında şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.