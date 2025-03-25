Yaşam

Narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi

Van'da narkotik polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; Gevaş ilçesi Van-Bitlis yolu uygulama noktasında şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda likit metamfetamin ele geçirildi. (İHA)Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda likit metamfetamin ele geçirildi. (İHA)

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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