Narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi
Van'da narkotik polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; Gevaş ilçesi Van-Bitlis yolu uygulama noktasında şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.