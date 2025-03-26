Zelenskiy'den enerji altyapılarına yönelik kritik açıklama: Saldırılar bugün durdurulabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy yapılan görüşmeler çerçevesinde enerji altyapısına yönelik saldırıların bugünden itibaren durdurulabileceğini ve savaşın bitmesi için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.
Zelenskiy başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ateşkesin uygulanması için Suudi Arabistan'da düzenlenen görüşmeleri değerlendirdi.
Görüşmeler neticesinde Ukrayna ve Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda bir anlaşmaya varıldığını hatırlatan Zelenskiy, "ABD tarafıyla, enerji sektörümüzde ateşkesin bugün başlayabileceği konusunda mutabakata varıldı." dedi.
Enerji altyapısına yönelik saldırıların bugün itibarıyla durdurulabileceğine inandığını ifade eden Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya'nın söz konusu ateşkesi ihlal etmesi durumunda Ukrayna'nın da karşılık vereceğini kaydeden Zelenskiy, "Biz, Ukrayna'da anlaşmaların işe yaramasını ve saldırının düzenlenmemesini sağlamak için her şeyi yapacağız. Ancak Ruslar bilmeli ve farkına varmalı ki, saldırı yaparlarsa güçlü bir yanıt alacaklar." diye konuştu.
Ateşkes sürecinin Ukrayna ve ABD tarafından kontrol edileceğini ancak Türkiye ve Suudi Arabistan'ın olası katılımına yönelik konunun da ABD tarafından gündeme getirileceğini kaydeden Zelenskiy, "Bunu çalışma düzeyinde tartıştılar, ekipler bunun ne olabileceğini tartıştılar, eğer denizse, Türkiye olabilir, henüz kimse (tam) konuşmadı." ifadesini kullandı.