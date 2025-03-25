Çanakkale Savaşı'nda kalma patlamamış top mermisi imha edildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde savaş döneminden kalma patlamamış top mermisi bulundu. Mezarlık kazasında tespit edilen top mermisi güvenlik önlemleri alınmasının ardından imha edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bir mezar kazısı çalışmasında patlamamış top mermisi bulundu. Köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Yapılan incelemede top mermisinin Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tespit edildi. Top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.