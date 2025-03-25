Çanakkale Savaşı'nda kalma patlamamış top mermisi imha edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde savaş döneminden kalma patlamamış top mermisi bulundu. Mezarlık kazasında tespit edilen top mermisi güvenlik önlemleri alınmasının ardından imha edildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 04:04

Paylaş



ABONE OL

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bir mezar kazısı çalışmasında patlamamış top mermisi bulundu. Köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Yapılan incelemede top mermisinin Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tespit edildi. Top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN