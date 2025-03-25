Yaşam

Şanlıurfa'da iş yeri yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da bir çiçekçide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Şanlıurfa'da iş yeri yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.

İŞ YERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.