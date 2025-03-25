Şanlıurfa'da iş yeri yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da bir çiçekçide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:12

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Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.