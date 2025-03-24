Yaşam

Şişli'de restoran saldırısı: 3 kişi kurşunun hedefi oldu

Şişli'de bulunan bir otelin restoranında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırının yaşandığı anlarda restoranda oturan 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 2 şüpheli hızla kaçarken çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Şişli'de restoran saldırısı: 3 kişi kurşunun hedefi oldu

Büyükdere Caddesi'ndeki bir otelin restoran kısmında oturan 3 kişiye 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Erkan A. ve Beyhan T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Azerbaycan uyruklu Hüseyin M'nin hafif yaralandığı öğrenildi.

Polisin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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