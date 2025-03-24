Şişli'de restoran saldırısı: 3 kişi kurşunun hedefi oldu
Şişli'de bulunan bir otelin restoranında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırının yaşandığı anlarda restoranda oturan 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 2 şüpheli hızla kaçarken çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükdere Caddesi'ndeki bir otelin restoran kısmında oturan 3 kişiye 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Erkan A. ve Beyhan T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Azerbaycan uyruklu Hüseyin M'nin hafif yaralandığı öğrenildi.
Polisin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.