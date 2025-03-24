Giresun'da temel atma çalışmasında korku dolu anlar! Bina tahliye edildi

Giresun’da bir binanın temel atma çalışmaları esnasında yanda bulunan bina hasar aldı.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler binanın yıkılma riski taşıdığını belirterek, tahliye kararı aldı. Hasarlı bina boşaltılırken, yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:39

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Giresun'da bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

TEMEL ATMA ÇALIŞMASINDA KORKU DOLU ANLAR

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Cemal Gürsel Caddesi'nde daha önce yıkılan bir binanın yerine yapılması planlanan yeni yapı için temel atma çalışmaları sırasında bitişikteki bina hasar gördü.

TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye sevk edilen emniyet güçleri ve Giresun Belediyesi zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, binanın yıkılma riski taşıdığını belirterek, tahliye kararı aldı. Hasarlı bina boşaltılırken, yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, çevrede yaşayan vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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