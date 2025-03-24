Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 16:55

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Kaza, Afyonkarahisar-Konya Kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan A.Ç. kullandığı 03 BC 717 plakalı otomobil ile arkadan gelen Y.A.U. idaresindeki 42 BAG 474 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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