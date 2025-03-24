Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 33 yakalama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından yapılan tespitte 33 düzensiz göçmen yakalanırken 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 22:39

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı teknede, 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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