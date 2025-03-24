Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde polisin telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin, 16 ilde 29 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 16:53

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16 kentte güvenlik güçlerine başvuran 29 kişi, telefonla arayan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, mağdur kişilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden arandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin 'Atıcı evi' olarak adlandırılan adreste vatandaşları aradığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan 9 cep telefonu, 10 sim kart ile 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

16 ilde 29 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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