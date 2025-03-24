Kars'ta dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyonette yangın!
Kars'ta seyir halinde ilerleyen dönüşüm malzemelerini taşıyan kamyonette yangın çıktı. Araçtaki ürünler alevlere teslim olurken yangın kontrol altına alındı.
Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyonet, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Yangın Kars Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin kasasında bulunan dönüşüm malzemeleri boşaltılarak, soğutma çalışması yapıldı.