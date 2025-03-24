Yaşam

Kars'ta dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyonette yangın!

Kars'ta seyir halinde ilerleyen dönüşüm malzemelerini taşıyan kamyonette yangın çıktı. Araçtaki ürünler alevlere teslim olurken yangın kontrol altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kars'ta dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyonette yangın!

Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyonet, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Yangın Kars Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.

Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alırken ürünler küle döndü. (İHA) Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alırken ürünler küle döndü. (İHA)

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin kasasında bulunan dönüşüm malzemeleri boşaltılarak, soğutma çalışması yapıldı.

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