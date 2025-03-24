Bursa'da trafik kazası: Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Yaşanan kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Turkuaz Caddesi'nde ilerleyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp yol kenarındaki boş arsaya uçtu. Sürücünün ağır yaralandığı kazada hafif yaralanan Alper T. (26), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü Gökmen K., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alper T.'ye ise ambulansta ayakta müdahale edildi.