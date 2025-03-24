Yaşam

Bursa'da trafik kazası: Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Yaşanan kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da trafik kazası: Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Turkuaz Caddesi'nde ilerleyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp yol kenarındaki boş arsaya uçtu. Sürücünün ağır yaralandığı kazada hafif yaralanan Alper T. (26), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Yol kenarındaki boş arsaya uçan araç takla attı. (İHA) Yol kenarındaki boş arsaya uçan araç takla attı. (İHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü Gökmen K., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alper T.'ye ise ambulansta ayakta müdahale edildi.

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